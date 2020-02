GVB-fan Colin (26) is conducteur voor één dag: "Mooi dat het de stad verbindt"

Colin is van jongs af aan groot fan van het GVB. Hij weet bijna alle tramlijnen uit zijn hoofd. En hij is niet de enige: veel GVB-fans hebben te maken met autisme.

'Hele netwerk uit hun hoofd'

Colin is al zijn hele leven druk bezig met het vervoersbedrijf, vertelt zijn moeder Trudi Huigen. "Hij schreef brieven naar het GVB, kent alle tramlijnen en corrigeert conducteurs wanneer het niet goed gaat. Mensen vinden hem dan een bemoeial, maar hij weet het gewoon heel goed", vertelt ze trots. "Als je nagaat dat hij op zijn zesde nog geen woord had gesproken dan word ik hier wel emotioneel van."

Zelf beaamt Colin zijn voorliefde voor het GVB. "Ik vind het zo mooi omdat het de stad verbindt." Hij is niet de enige fan van het vervoersbedrijf: ruim 300 mensen gaven zich op om 'conducteur voor een dag' te mogen zijn. Dat project is, naast het werven van nieuwe werknemers, bedoeld om fans te verblijden. "We hebben veel superfans die ons opbellen om te vragen of ze een keer mee mogen rijden. Dat zijn vaak mensen met autisme die een fascinatie hebben voor het OV. Heel bijzonder", vertelt woordvoerder Mireille Muller.