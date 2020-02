Landsmeers stel na horrorcruise op Westerdam nu 'opgesloten in hotel Cambodja'

LANDSMEER - Een stel uit Landsmeer dat de afgelopen weken op het cruiseschip Westerdam heeft doorgebracht, zit naar eigen zeggen nu vast in een hotel in de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh.

Dat meldt mediapartner NOS. Het stel zat lange tijd vast op de Westerdam, een cruiseschip van Holland America Line dat een reis door Zuidoost-Azië maakte. Hoewel er lange tijd geen reden was om aan te nemen dat iemand van de 2.200 passagiers met het coronavirus besmet was, werden vijf landen het schip uit hun havens.

Van boord

Uiteindelijk gaf de Cambodjaanse overheid het schip toestemming in Sihanoukville aan te meren, waar de passagiers onder luid gejuich van boord mochten.

Tijdens die operatie, waarbij iedere passagier werd gecontroleerd, werd echter ontdekt dat een 83-jarige Amerikaanse vrouw besmet was geraakt met het coronavirus. Daarop werd besloten de passagiers die nog op het schip zaten op het schip vast te houden.



Onder hen zijn nog 31 Nederlanders, meldt de NOS vandaag. Het stel uit Landsmeer was net als zo'n zestig landgenoten al wel van boord toen de besmetting werd ontdekt. Toch betekent dat niet dat ze nu kunnen gaan en staan waar ze willen.

'Opgesloten'

"We zijn opgesloten in ons hotel in Phnom Penh", schrijft Flip Knibbe op z'n Facebook-pagina. Hij doet een beroep op de Nederlandse overheid. "Haal ons hier zo spoedig mogelijk weg met KLM, rechtstreeks."

Het is nog zeer de vraag of daaraan gehoor wordt gegeven. Gisteren liet het RIVM weten dat een groep van elf cruisegangers, onder wie één of twee Nederlanders, niet via Schiphol mag reizen. Deze elf mensen zijn mogelijk met de besmette Amerikaanse in contact geweest.

'Nederland moet in actie komen'

Een vrouw die ook in het hotel vastzit, vindt dat 'Nederland schittert door afwezigheid'. In een reactie onder de post van de Landsmeerder schrijft dat ze dat de Nederlandse staat 'nu in actie moet komen'.