Lichtgewonde bij steekincident jeugdzorginstelling Heerhugowaard

HEERHUGOWAARD - Bij een steekincident in een gebouw van Transferium Jeugdzorg in Heerhugowaard is vanmiddag iemand gewond geraakt. Er is inmiddels een verdachte aangehouden.

Wat zich exact heeft afgespeeld in het pand aan de Vorkweg is nog niet bekend, al laat een politiewoorvoerder weten dat het slachtoffer zeer licht gewond is geraakt. Voor zover bekend is behandeling in het ziekenhuis niet nodig.

De verdachte is een man, zo laat de woordvoerder weten. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie op dit moment nog niets zeggen.