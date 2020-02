Rijkswaterstaat waarschuwt voor aquaplaning op A1 tussen Naarden en Blaricum

NAARDEN - Automobilisten op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort moeten op hun hoede zijn: vanwege de hevige regenval is op de snelweg in beide richtingen het risico op aquaplaning reëel.

Rijkswaterstaat waarschuwt vooral voor het stuk snelweg tussen Naarden en Blaricum.

Aquaplaning is de vorming van een laagje water tussen de banden en het wegdek, waardoor de auto onbestuurbaar wordt.

Tips

Wie onverhoopt toch met aquaplaning te maken krijgt doet er goed aan niet in paniek te raken. Aangeraden om niet te hard te remmen, want dan bestaat het risico dat je in de slip raakt. In plaats daarvan kun je je auto het best zelf vaart laten minderen, en door licht te sturen zoveel mogelijk in dezelfde richting te blijven rijden.