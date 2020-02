Vrouw (38) ernstig mishandeld in Beverwijk: van fiets getrokken en op hoofd geslagen

BEVERWIJK - Een 38-jarige vrouw is in de nacht van afgelopen vrijdag op zaterdag ernstig toegetakeld in Beverwijk.

Het slachtoffer fietste rond 4.50 uur over de Grote Houtweg, toen ze nabij de Numansstraat en het Hilbersplein vanuit het niets van achteren door een man werd aangevallen.

Nadat hij de vrouw van haar fiets had geduwd en ze op straat was beland, sloeg hij meerdere keren op haar in. Twee jonge Beverwijkers (18 en 20) zagen de man tekeergaan en gingen eropaf.

Gebroken kaak

De verdachte sloeg daarop op de vlucht. Hij rende richting het Hilbers en de Alkmaarseweg. Ondertussen ontfermden de jongemannen zich over de vrouw en schakelden de politie in.

De vrouw is met onder meer een gebroken kaak naar het ziekenhuis gebracht. De man is niet meer aangetroffen, al hoopt de politie dat daar dankzij zijn signalement verandering in komt.

Signalement

Het gaat om een blanke man met een geschatte leeftijd tussen de 20 en 35 jaar. Hij heeft kort blond haar, een stevig postuur en is tussen de 1,75 meter en 1,85 meter lang. De bewuste nacht droeg hij een gestreept t-shirt of een gestreepte trui en een blauwe spijkerbroek.

Verder is bekend dat hij ondanks het vroege uur en de lage temperatuur geen jas droeg, wat mogelijk iemand is opgevallen. Wie getuige is geweest van de mishandeling of de verdachte voor of na de mishandeling heeft gezien, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie in Beverwijk.