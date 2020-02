Jongen (15) van geld beroofd bij kopen smartphone op straat in Den Helder

DEN HELDER - Een 15-jarige jongen is gisteren in Den Helder beroofd van het geld waarmee hij een smartphone wilde kopen.

De jongen had met de eigenaar van de smartphone afgesproken elkaar rond 15.00 uur in de Basstraat te treffen. Daar aangekomen werd de jongen door meerdere daders beroofd van het geld dat hij op zak had. De jongen bleef ongedeerd.

De recherche is een onderzoek gestart, en daarom op zoek naar getuigen. Wie iets heeft gezien van de beroving wordt gevraagd die informatie te delen met de recherche in Den Helder.