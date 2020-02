Politie Schagen vindt slagersmes in scooter 17-jarige jongen: "Ik hou gewoon van koken"

SCHAGEN - De politie heeft gisteravond een stanleymes en een slagersmes van bijna dertig centimeter bij een 17-jarige jongen aangetroffen. Op de vraag waarom hij de messen bij zich had antwoordde hij: "Ik hou gewoon van koken".

"Toen wij gisteravond om 21.30 uur over de Langestraat in Schagen reden, zagen wij onder het afdakje bij de hoofdingang van het Makado Centrum een jongen staan. Wij spraken de 17-jarige jongen aan en tijdens de daaropvolgende controle troffen wij in de jaszak van de jongen een Stanleymes aan", schrijft de politie op Facebook.

De jongen gaf aan dit mes op school te gebruiken. Dat dit niet handig was om op zaterdagavond bij je te hebben, begreep hij. Toen de politie onder de buddyseat van zijn scooter keken, zagen zij een hakmes liggen. "De jongen verklaarde dat hij dit mes daar had liggen omdat hij zo van koken hield", schrijft de politie.