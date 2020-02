Afspraak via datingapp eindigt in beroving Haarlem

HAARLEM - Wat een romantische afspraak had moeten worden, eindigt in een beroving. In het Haarlemse Schalkwijk is gisteravond rond 21:00 uur een man bedreigd en beroofd. Hij heeft die avond afgesproken via 'Bullchat', een datingwebsite voor mannen.

Dat schrijft de politie op Facebook. Het slachtoffer van de beroving maakt na enkele gesprekken op 'Bullchat' een afspraak voor een ontmoeting. Maar op de plek waar de man heeft afgesproken wordt hij bedreigd met een mes en wordt hij gedwongen zijn geld af te geven. De politie is nu op zoek naar een man met een blanke huidskleur en zwart sluik haar. Hij is ongeveer twintig jaar oud.

Eerder vroeg de politie in programma Bureau NH aandacht voor oplichting op datingsites. Politiewoordvoerder José van Dijk vertelde dat er steeds meer aangiftes binnenkomen van mannen die via een datingsite een afspraak maken met een andere man en daarbij worden beroofd, gechanteerd of opgelicht. Het gaat vaak om nepprofielen en de daders willen graag op afgelegen plekken afspreken. De politie wil graag in contact komen met mannen die dit ook hebben meegemaakt maar zich misschien eerder te veel schaamden om ermee naar buiten te treden.

Roze in Blauw

Speciaal voor deze mensen is er Roze in Blauw, de speciale LHBTI-afdeling van de politie. Jan Martijn Stout, werkzaam bij Roze in Blauw, vertelt bij Bureau NH dat sommige LHBTI-mensen zich schamen om aangifte te doen. "Dat kan bijvoorbeeld komen omdat de familie en vrienden van het slachtoffer nog niet weten dat deze persoon een andere geaardheid heeft."

Ook hij roept slachtoffers op om naar voren te komen. "Het is altijd belangrijk om melding te doen, want dingen waar we niets van weten, kunnen we ook niks aan doen."

In de tussentijd heeft hij een tip voor mensen die via datingsites willen afspreken: "Doe dat altijd op een neutrale plek, bijvoorbeeld in een café."