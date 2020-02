AMSTERDAM - De politie onderzoekt de doodsoorzaak van een overleden persoon in een woning in Amsterdam.

De overledene is aangetroffen in een woning aan het Hygiëaplein in de Stadionbuurt.

Volgens een woordvoerder van de politie ligt het lichaam van de persoon al enige tijd in de woning. De forensische opsporing is ter plaatse om de identiteit en de doodsoorzaak te onderzoeken.