KNMI geeft code geel af voor harde windstoten

Volgens het KNMI raast er een storm - met de naam Dennis - over de provincie die zware windstoten van 75 kilometer per uur kunnen veroorzaken. In de kustgebieden kan dat nog heftiger zijn. Daar kunnen windvlagen ontstaan van ruim 90 kilometer per uur.

Morgenochtend gaat het pas echt los. Dan is er tijdelijk kans op zware windstoten van maar liefst 100 kilometer per uur. In de middag zwakt de wind weer af.

Geen zorgen

Weerman Jan Visser gaf echter eerder vandaag al aan zich niet echt zorgen te maken over de aanstaande storm Dennis. "Het zal niet zo hard waaien als vorige week tijdens storm Ciara vorige week", aldus de weerman. Visser voorspelt wel dat er veel regen gaat vallen.