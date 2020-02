Sierd de Vos als gastspreker gestrikt voor eerste Westfriese Sportveiling in april

De Westfriese Sportveiling is in het leven geroepen om noodlijdende clubs in West-Friesland een steun in de rug te geven, maar ook om er voor te zorgen dat mensen met een beperking hulp krijgen als zij willen sporten. "We moeten samenwerken om te zorgen dat het echt werkt", aldus Larry Schouten, secretaris bij de Westfriese Sportverkiezing.

West-Friese sportclubs kunnen een voorstel indienen, waarbij het opgehaalde geld de gehele club ten goede moet komen. Uit alle voorstellen kiest het team van de Westfriese Sportveiling tien voorstellen uit, die allen maximaal 2.500 euro kunnen verdienen uit de veiling.

"De clubs die uitgekozen worden, kunnen loten verkopen waarbij ze de helft van het opgehaalde geld mogen houden, maar kunnen ook veilingitems aandragen", vertelt Larry aan WEEFF. "We hebben als streven om iedereen te helpen. Hoe meer geld we ophalen, hoe meer er overblijft om mensen met een beperking te helpen."

'El Sierd'

Als gastspreker bij de veiling is Sierd de Vos aangetrokken. De commentator is aanwezig bij het VIP-diner en zal enkele items veilen. De sportcommentator sprak het spel FIFA20 in en is voornamelijk bekend om zijn commentaar bij voetbalwedstrijden, waarin hij soms meer vertelt over het stadion en restaurants in de stad, dan over de wedstrijd die hij moet verslaan.

Voor volgende week staat er een vergadering gepland, waarbij de organisatie gaat kijken hoe zij meer sponsoren kunnen benaderen. En ook wordt dan gekeken hoe zij meer veilingitems voor deze eerste sportveiling kunnen regelen.