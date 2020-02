Inbreker na 'pittige' achtervolging aangehouden in Wormerveer

WORMERVEER - Een inbreker is na een lange achtervolging door de politie klemgereden en aangehouden op de Rembrandtkade in Wormerveer. De politie zette een achtervolging in op de man, omdat hij werd betrapt tijdens een inbraak in het West-Friese Venhuizen.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er vanmiddag een melding van een inbraak in Venhuizen binnenkwam, waarna agenten er meteen op af gingen. Op de A7 vlakbij Wormerveer werd uiteindelijk een verdachte bestelbus gezien die voldeed aan het signalement, waarna de politie een achtervolging inzette.

De jacht op de verdachte ging in de richting van Wormerveer. Uiteindelijk konden agenten hem klemrijden op de Rembrandtkade.

Onder invloed

Na onderzoek bleken er spullen in het busje te liggen die eerder werden buitgemaakt bij de inbraak in Venhuizen. Ook was de bestuurder mogelijk onder invloed. De verdachte is meegenomen naar het bureau. Het busje is meegenomen voor onderzoek.