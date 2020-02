Flinke brand legt schuurtjes in Velserbroek in de as

VELSERBROEK - Bij een flinke brand aan de Floraronde in Velserbroek zijn meerdere schuurtjes bij een woning uitgebrand. De brandweer was met meerdere wagens aanwezig om het vuur te bestrijden.

Op foto's is te zien dat er veel rook is vrijgekomen bij de brand. Ook een gedeelte van de gevel van de naastliggende woning is door de rook aangetast.

Een getuige meldt dat de schade behoorlijk is. Er raakte niemand gewond. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend.