Ontslag voor politiechef Haarlemmermeer om wangedrag

HAARLEMMERMEER - De 51-jarige teamleider van de politie in de Haarlemmermeer wordt ontslagen wegens "grensoverschrijdend gedrag". Dat meldt de NRC. De man raakte in september 2019 in opspraak door berichten over beschuldigingen van seksuele intimidatie.

Een 39-jarige politieagente had geklaagd over seksuele intimidatie en aanranding door haar baas, waarna onderzoek volgde. Deze hoofdagente kwam van het politiebureau Hoefkade in Den Haag waar ze zou zijn weggepest omdat ze als klokkenluider melding had gemaakt van misstanden bij de politie in de Schilderswijk.