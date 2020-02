Minder zorgen over storm Dennis: "Morgenmiddag zwakt de wind al af"

NOORD-HOLLAND - Weerman Jan Visser maakt zich geen grote zorgen over storm Dennis, die dit weekend over Nederland trekt. Volgens de weerman kunnen we wel rekenen op veel regen en harde windstoten, aan de kust tot wel 100 kilometer per uur.

Storm Ciara raasde afgelopen weekend over Nederland heen. "Maar het zal niet zo hard waaien als vorige week, maar we moeten wel rekening houden met harde wind, die kan oplopen tot windkracht 9."

Aan de kust kunnen we te maken krijgen met harde tot stormachtige wind. In de rest van de provincie is de wind vrij krachtig tot krachtig. "Morgen in de loop van de middag zwakt de wind al af", aldus Visser.

Het herfstbeeld is aan het begin van deze krokusvakantie compleet met de regen die er valt. In totaal kan dit weekend zo'n tien tot vijftien millimeter aan neerslag vallen in de provincie.

Hoge temperaturen

Voor de tijd van het jaar is dit weekend uitzonderlijk warm. De temperatuur loopt op tot een maximum van 14 graden. Normaal gesproken is het deze tijd van het jaar een graad of 6. Maar net als de wind zal in de loop van morgenmiddag ook de temperatuur gaan dalen.