Myriam maakt indruk met liedje over zoon Wybren (3) met genetische afwijking

HAARLEM - Myriam West, zangeres en muzieklerares in Haarlem, heeft een hartverwarmend liedje geschreven over haar eigen zoon Wybren (3). Hij heeft een genetische afwijking en zal een ontwikkelingsachterstand blijven houden. In het nummer 'I'm not asking for the moon' beschrijft Myriam haar gevoel, maar raakt daarbij ook een snaar bij veel andere ouders.

, die ondertussen in Schiedam woont, treedt momenteel minder op en geeft nog maar een paar dagen in de week zang- en pianoles. De zorg voor Wybren kost veel tijd. Ze vertelt dat haar zoontje ondertussen wel staat, maar nog niet loopt of praat. "Hij zegt nog geen mama of papa of zelfs klanken om iets aan te geven."

Het liedje 'I'm not asking for the moon' geeft weer hoe Myriam leert niet teveel te hopen en verwachten wat de toekomst voor Wybren zal brengen. Dat is om maar niet teleurgesteld te worden. "Het feit dat we helemaal niet met hem de gewone ouder-kind dingen kunnen doen, dat is vaak wel verdrietig." Maar zoals ze in het refrein zingt: "Keep him safe in my arms."

Wybren is Myriam's grootste fan. "Hij wordt er altijd heel blij van", vertelt ze enthousiast. "En hij vindt het ook wel leuk om een beetje aan de snaren van de gitaar te zitten". Maar ze houdt haar hoop dat hij later zelf muziek zal maken in toom. Als hij er maar blij wordt, is haar grote doel nu.