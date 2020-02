Bevestigd: Braziliaanse aanvaller Antony voor vijf jaar naar Ajax

AMSTERDAM - Ajax heeft zich vanaf komende zomer verzekerd van de diensten van Antony (19). De Braziliaanse aanvaller komt voor 15,75 miljoen euro over van São Paolo. Door bonussen kan het bedrag oplopen tot maximaal 21,75 miljoen euro. Het talent tekent een contract voor vijf jaar in Amsterdam, meldt de club.

Ajax hengelde al langer naar de diensten van Antony. Directeur voetbalzaken Marc Overmars wilde de Zuid-Amerikaan eigenlijk al afgelopen winter vastleggen, zodat hij al kon wennen in Amsterdam. Sao Pãolo ging nu echter alsnog overstag, omdat de Braziliaanse club het geld hard nodig heeft. Ook onder meer Manchester City en Borussia Dortmund wilden de aanvaller inlijven. Antony is de duurste aankoop ooit van de huidige koploper van de eredivisie.

"Het is mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden"

“We moeten nog een aantal maanden geduld hebben voordat Antony hier kan beginnen", zegt Overmars op de site van de club. "We hebben met hem een creatieve speler in huis gehaald die voorin op alle posities uit de voeten kan. Het staat vast dat ook komende zomer spelers van ons gaan vertrekken. Daar moeten we op vooruit lopen, dus is het mooi dat het gelukt is deze transfer af te ronden.”