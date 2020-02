Omstanders achtervolgen en pakken straatrover in Hoofddorp

HOOFDDORP - Omstanders hebben in Hoofddorp een man achtervolgd en gepakt die een vrouw van haar portemonnee had beroofd. De straatroof gebeurde gistermiddag op de Marktlaan in Hoofddorp.

De 43-jarige dader uit Hoofddorp ging er te voet vandoor. Het slachtoffer riep om hulp en meerdere omstanders zetten daarop de achtervolging in. "Zij achterhaalden de man op de Hoofdweg", meldt de politie. Daarna heeft de politie de dader aangehouden en overgebracht naar het bureau.

De man had de portemonnee niet bij zich toen hij werd ingerekend. Deze is later door een politiehond teruggevonden in een tuin langs de Hoofdweg.

De dader is een bekende van de politie op het gebied van straatroven. Het onderzoek loopt nog en de politie is op zoek naar getuigen.