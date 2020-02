Amsterdam luidt noodklok bij Rutte over lerarentekort

AMSTERDAM - Niet alleen kinderen worden de dupe van het lerarentekort in Amsterdam, ook de economie wordt erdoor geschaad. Dat schrijft de Amsterdamse onderwijswethouder Marjolein Moorman samen met een aantal werkgeverskopstukken in een brief aan premier Mark Rutte.

Volgens de briefschrijvers wordt er in Nederland te weinig aandacht aan het onderwijs besteed in vergelijking met de landen om ons heen. In de brief staat dat kennis 'noodzakelijk is om de technologische ontwikkelingen bij te houden en de internationale uitdagingen het hoofd te bieden', schrijft Trouw.

Grote steden bonus

'Werkgevers zullen in de toekomst te maken krijgen met een tekort aan gekwalificeerd personeel, omdat de basis nu niet op orde is', schrijven de ondertekenaars aan Rutte. In de brief wordt aangedrongen op een zogenaamde 'grote steden bonus' voor leraren. Een leraar die besluit in een grote stad voor de klas te gaan staan, krijgt een extra toeslag op het salaris.

Behalve door Moorman is de brief ook ondertekend door Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW en Jacco Vonhof van MKB-Nederland. Ook de Amsterdamse afdelingen van deze organisaties hebben de brief getekend, net als de voorman van het Amsterdamse bedrijvennetwerk ORAM.

De brief volgt op een aantal roerige weken in het Amsterdamse onderwijs. Eind januari legden veel leraren in de stad voor twee dagen het werk neer om aandacht te vragen voor het onderwijs. En in de eerste twee weken van februari besloten maar liefst twee Amsterdamse basisscholen om vanaf komend lesjaar te sluiten wegens een tekort aan leerlingen.