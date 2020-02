Evenwicht in vissersderby: FC Volendam en Telstar spelen gelijk

Na 34 minuten spelen ging Reda Kharchouch na een duel naar de grond in het strafschopgebied van FC Volendam. De verdedigers leken daardoor afgeleid, want even later werd Glynor Plet vrijgelaten. De spits ramde een prima pass (uitgerekend van Pattynama) hard binnen achter Bakker: 1-1. Met die stand werd gerust.

FC Volendam - gestart met dezelfde elf als vorige week - kende een bliksemstart. Micky van de Ven stoomde door op de linkerflank en zette voor op Boy Deul. Het was echter Shayne Pattynama die de bal raakte en hem tot zijn afgrijzen het eigen doel in zag vliegen.

Na de oorwassing die Telstar vorige week kreeg (1-7 nederlaag tegen NEC) haalden de Velsenaren de ervaren doelman Piet Velthuizen bij de selectie. Hij was nog niet fit om te spelen, maar dat betekende niet dat Sven van der Maaten onder de lat stond: Anthony Swolfs nam zijn plaats over.

Er gebeurde niet heel veel in het begin van de tweede helft. Even was er ophef onder de Volendam-supporters na een handsbal in het strafschopgebied. Scheidsrechter Erwin Blank gebaarde resoluut: doorspelen! Twintig minuten voor tijd kreeg linksback Gijs Smal van de Volendammers een kans om te schieten en die greep hij. Hij produceerde een prachtige knal richting de kruising, maar Swolfs dook als een snoek naar de bal en tikte hem over.

Druk FC Volendam

FC Volendam zocht nadrukkelijk naar de tweede goal en Telstar leek te tekenen voor een gelijkspel. Ibrahim El Kadiri zorgde met een puntgave voorzet op Jelle Duin bijna voor de 2-1, maar de invaller kopte rakelings naast. Vlak voor tijd liet Duin bijna alle supporters van Het Nieuwe Oranje juichen, maar knalde hard op de lat. Het bleef bij 1-1.

De concurrenten van FC Volendam, SC Cambuur en De Graafschap, wonnen allebei wel vrijdagavond. FC Volendam staat nu op de derde plaats met 51 punten, zes punten lager dan SC Cambuur. Jong Ajax, dat een punt minder op de ranglijst heeft, speelt maandag tegen NAC Breda.

Opstelling FC Volendam: Bakker; Fadiga, Visser, Van de Ven, Smal; Antonucci, A. Plat, Vlak (B. Plat/46); Doodeman (Duin/72), Deul (El Kadiri/62), Kaars

Opstelling Telstar: Swolfs; Lynen, Benamar, Korpershoek, El Yaakoubi, Pattynama; Gilmour, Najah (Dijkstra/90), Van Doorm; Plet, Kharchouch (Fernandes/86)