Einde voor Castricums cultuurpodium De Bakkerij, geen lening voor doorstart

CASTRICUM - Castricum moet het vanaf april, na 45 jaar, zonder poppodium doen. Voor cultuurpodium De Bakkerij is geen toekomst meer, nu de gemeenteraad heeft besloten geen lening te verstrekken. Een doorstart met een nieuwe programmering, mensen en nieuwe naam is daarmee van tafel.

De Bakkerij, volledig draaiend op vrijwilligers, begon in 1974 aan het Bakkerspleintje. Van kraakpand groeide het uit tot broedplaats, jongerencentrum en podium voor beginnende bandjes. Zelfs 'Doe Maar' had haar eerste optreden in Castricum. Maar eind 2007 werd het pand gesloopt. Het was de 'Vrienden van de Bakkerij' niet gelukt om op tijd een nieuwe plek te vinden.

Maar de laatste jaren lijkt het in het nieuwe pand maar niet te willen lukken met De Bakkerij. De (rente)schulden bleven oplopen, er wordt niet meer aan de betalingsverplichtingen voldaan en er is een steeds kleiner groepje vrijwilligers.

Na een 'Bakloze periode' was er in 2010 goed nieuws: 'De vrienden van de Bakkerij' konden een nieuw pand huren aan de Dorpsstraat 30. Dit kon via een constructie waarvoor de stichting Meergranen werd opgericht. Die kochten het pand met een lening van de gemeente en verhuurden het aan De Bakkerij.

Tot grote teleurstelling van cultuurcoach Roos zag de raad geen heil in het plan. "Ze wilden geen lening verstrekken van 5.000 euro per jaar", vat Roos samen. "Het leek wel een afrekening met een hoop oud zeer, het ging alleen maar om het verleden en niet om de toekomst. Er lag een gedegen businessplan voor hun neus, maar daar ging het helemaal niet over." Wat Roos betreft is dit einde oefening voor De Bakkerij.

Failliet

"Zoals het er nu uitziet betekent dit een faillissement voor de 'Vereniging Vrienden van De Bakkerij' als ook voor de stichting Meergranen", laat Valentijn Brouwer van het stichtingsbestuur aan NH Nieuws weten. "De verkoop van het pand lijkt onvermijdbaar."

"Sinds m'n twaalfde speel ik met bandjes in De Bakkerij en kom er nu zo'n 22 jaar over de vloer. Dit is vreselijk jammer, want we hebben de afgelopen jaren gezocht naar oplossingen." Voor het, door Bakkerij'ers georganiseerde, 'Uit Je Bak Festival' hoopt Brouwer dat dat door kan blijven gaan. "Maar ook dat is juridisch, maar ook praktisch nog maar de vraag."

Op 21 maart viert De Bakkerij haar einde met een knalfeest, waar hopelijk veel oud-Bakkerij'ers naartoe zullen komen