Dirigent Reinbert de Leeuw (81) overleden

AMSTERDAM - Componist en dirigent Reinbert de Leeuw is vandaag overleden. De Leeuw was mede-oprichter van het Schönberg Ensemble en kreeg in 2018 de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs uit handen van koningin Máxima.

Bij het Schönberg Ensemble maakte hij als vaste dirigent meer dan vier decennia lang muziek van moderne componisten toegankelijk. Ook kreeg de dirigent in 2018 van burgemeester Halsema de Zilveren Medaille in het Muziekgebouw aan 't IJ. Reden voor de onderscheiding was de grote bijdrage die De Leeuw heeft geleverd aan de Nederlandse muziekcultuur sinds de jaren zeventig en zijn internationale invloed op moderne en traditionele muziek.



Naast de Prins Bernard Cultuurfonds Prijs en de Zilveren Medaille werd de dirigent dit jaar nog genomineerd voor een Grammy, is hij Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en won hij in 2013 de Edison Oeuvreprijs.