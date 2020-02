Extra aandacht op valentijnsdag voor campagne 'In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt'

HAARLEM - Een speciaal valentijnsfeestje in Haarlem vandaag. Daar stonden de koppels die model hebben gestaan voor de postercampagne 'In Haarlem kies je zelf wie je liefhebt' even centraal.

Pip en Elly staan op de posters die sinds oktober door de hele stad hangen. En ook Jankees en zijn partner Ok zijn als illustraties op het doek terug te zien. De liefde was voor deze stellen niet makkelijk. Trouwen kon nog niet in de tijd dat ze verliefd op elkaar werden. Om mee te doen aan de postercampagne, die sinds vandaag ook in het groot in de publiekshal van de gemeente hangt, is dan ook voor hun een statement.

"Voor de gemeente om het uit te dragen is dit wel een bijzondere plek", vindt Elly. "Want je komt hier misschien om je huwelijk aan te geven of je rijbewijs te verlengen en je staat er niet bij stil en dan zie je die posters", vult Pip haar metgezel aan.

Ook voor Jankees en Ok was het belangrijk om nog model te staan voor de poster. Vooral nu de bijna 90-jarige Ok van Batenburg steeds meer gezondheidsproblemen kent, vinden ze het fijn om nog één keer het gezicht van de homosexuele liefde te zijn. "Zichtbaarheid leidt tot acceptatie", stelt Jankees Boer. "Wij hebben zelf nooit problemen gehad, maar we vinden het belangrijk dat dit soort acties worden ondernomen."

De postercampagne kreeg voor Pip en Elly een romantische lading, toen de posters de dag na hun huwelijk op de abri's in Haarlem verschenen. Het is een bezegeling van hun liefde. "Na 31 jaar", lacht Elly haar vrouw lief toe.