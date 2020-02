Gezin in Amsterdam-Noord heeft ruim 11 keer zoveel lood in leidingwater als toegestaan

AMSTERDAM - Een nieuw dieptepunt in de loodcrisis. Een jong gezin met vier kinderen heeft de lodingen leidingen van hun sociale huurwoning in de Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord laten onderzoeken en de uitslag is schrikbarend hoog: 115 microgram aan lood per liter. Dat is ruim 11 keer zoveel als de wettelijke norm van 10 microgram per liter.

Melanie en haar man Guido piekeren er niet over om nog langer water uit de kraan te drinken. Na het nieuws van de loden leidingen in de Tuindorpen en elders in de stad, besloten ze hun leidingwater te laten testen. En die liegt er dus niet om. "Eigenlijk zitten we echt heel erg ver boven de toegestane waarde", verzucht Melanie. "Ik krijg dit al 18 jaar binnen, zolang woon ik hier. De kinderen zijn hier opgegroeid en hebben heel veel water gedronken en krijgen dus ook alles binnen."

Het stel heeft vier kinderen en woont in een sociale huurwoning in de Resedastraat in de Gentiaanbuurt in Noord. Het gezin kampt al langer met gezondheidsklachten, zoals chronische vermoeidheid en concentratieproblemen. Ze vrezen dat de hoge loodwaarde in het water daar mogelijk debet aan is. Toch is dat niet zeker, omdat een causaal verband niet wetenschappelijk is vast te stellen. Maar Melanie en Guido zijn er niet gerust op. "Ik heb vier miskramen gehad. Er is onderzocht of dat door mijn baarmoeder of iets dergelijks komt, maar dat is het niet. Maar ik ben niet op lood onderzocht", zegt de moeder. "Ons hele gezin gaat nu door de medische molen om te kijken hoe het met onze gezondheid is gesteld', vertelt Melanie. 'Dit is flink schrikken en nu helemaal: ik maak mij echt zorgen", vult Guido haar aan.

Gentiaanbuurt De Gentiaanbuurt maakt onderdeel uit van een groot onderhoudsproject waarmee woningen van boven tot onder worden gerenoveerd, gasloos worden gemaakt en worden aangesloten op de stadsverwarming. Tijdens dat project wordt ook de complete waterinstallatie vervangen.



De woningen in de Gentiaanbuurt zijn geen van allen hetzelfde. Hetzelfde geldt voor de waterinstallaties. We onderzoeken nog wanneer en hoe de leidingen worden vervangen. Er is nog geen planning.