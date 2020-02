Verdachten aangehouden voor schietincident met zwaargewonde in Amsterdam

AMSTERDAM - De politie heeft drie verdachten aangehouden vanwege een uit de hand gelopen ripdeal aan het Schollenbrugpad in Amsterdam-Oost in juni 2019, waarbij een 27-jarige man uit Almere zwaargewond raakte.

Het incident gebeurde op 15 juni vorig jaar in een appartementencomplex in de buurt van het Amstelstation. Hierbij werd het slachtoffer met een automatisch vuurwapen beschoten.

Eind januari werden beelden getoond, waarop te zien was dat de verdachten er vandoor gingen met een doos waar vermoedelijk drugs in zat. Ook werd een signalement van de daders verspreid. Een paar dagen later meldde een verdachte zich bij de politie. Een week later werden drie andere verdachten aangehouden.

'Stiffa' en 'Isa'

De recherche ging ervan uit dat in ieder geval drie mannen direct betrokken waren bij het incident. Een van hen zou 'Stiffa' woorden genoemd. Daarnaast dacht de recherche dat er nog een vierde, vrouwelijke verdachte indirect betrokken zou zijn, met de bijnaam 'Isa'.

Eind januari meldde een 32-jarige vrouw zich via haar advocaat bij de politie; zij had het idee dat zij 'Isa' zou zijn. De vrouw is door de recherche gehoord, maar niet aangehouden. Wel blijft ze verdachte in het onderzoek.

Drie verdachten aangehouden

Begin februari kon de recherche op verschillende plekken in Nederland en België drie andere verdachten aanhouden. Het gaat om een man van 29 jaar uit Rotterdam, een man van 39 jaar uit België en een man van 40 jaar uit Maassluis. De drie zitten vast en zijn al voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Na de aanhoudingen zijn er op meerdere locaties doorzoekingen geweest. Op een van die locaties trof de recherche een vuurwapen aan. Er wordt nog onderzocht of dit vuurwapen is gebruikt tijdens het schietincident op 15 juni vorig jaar.