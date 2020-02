Op de RSG bloeit de liefde op: leerlingen sturen 900 valentijnsrozen naar elkaar

ENKHUIZEN - 'Je bent de liefde van mijn leven' en 'Deed het zeer toen je uit de hemel viel?'. Die berichtjes gaan vandaag in de rondte op de RSG in Enkhuizen. Leerlingen kochten maar liefst negenhonderd rozen voor elkaar. En die werden samen met een valentijnsbericht in de klas bezorgd.

Eerder deze week kon je een roos kopen voor je Valentijn. Daar is massaal op gereageerd door de leerlingen: er zijn negenhonderd rozen verkocht, dat is een record voor de RSG. Vandaag was het spannende moment, want de rozen werden bezorgd in de klas.

Met emmers vol rozen ging een groep leerlingen tijdens het derde uur de school door om de rozen af te leveren. "Ik vind het hartstikke leuk om al die reacties te zien, vooral als ze niet verwachten dat ze een roos krijgen", vertelt Joris Koomen van H5D.