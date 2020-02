Automobilist rijdt door na botsing op A10 en raakt binnen kwartier betrokken bij tweede ongeluk

AMSTERDAM - De bestuurder van een blauwe Ford die gisteravond zwaargewond raakte bij een ongeluk op de A10 in Amsterdam, was kort daarvoor doorgereden na een ander ongeval. De twee ongelukken gebeurden in nog geen vijftien minuten tijd.

"De bestuurder van de blauwe Ford is bij het tweede ongeluk zwaargewond geraakt en ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis", laat een woordvoerder van de politie weten. "De andere bestuurder is ter plekke behandeld en mocht dezelfde avond nog naar huis."

Volgens de politie vielen er bij het eerste ongeluk op de Nieuwe Leeuwarderweg geen gewonden.