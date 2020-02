De ooievaar komt naar ARTIS, baby-olifantje onderweg

AMSTERDAM - In het voorjaar zal het olifantenverblijf worden aangevuld met een baby-olifantje. Alles wijst erop dat de vrouwelijke leider van de kudde Aziatische olifanten in verwachting is van haar vijfde kalf.

AT5

De moederolifant is al flink aangekomen en via een persbericht laat de dierentuin weten, dat ze via een mestonderzoek erachter zijn gekomen dat ze zwanger is. Ruim drie jaar geleden werd voor het laatst een olifantenkalf geboren in de Amsterdamse dierentuin. De kudde Aziatische olifanten bestaat momenteel uit vier dieren; het vrouwtje, haar twee dochters en de mannelijke bul.