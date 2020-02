NAARDEN - Een woning aan de Dr Anthon van der Horstlaan in Naarden is zojuist overvallen.

Het gebied rondom het huis is breed afgezet. Ook is de brandweer opgeroepen ter assistentie. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.

Al snel konden er verdachten worden aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de woningoverval. De politie is in de omgeving nog op zoek naar mogelijke andere daders.