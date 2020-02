Twee personen gewond na steekpartij in de Amsterdamse Pijp

Aan het steekincident ging een ruzie vooraf. De eerste man is gewond geraakt aan zijn arm. Nadat de hulpdiensten ter plaatse waren, is hij aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex.

De tweede man is er slechter aan toe en heeft een steekwond in zijn buik en rug. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, maar was wel aanspreekbaar.

Geschreeuw

'Wij hoorden van een afstand geschreeuw', vertelt een getuige. 'Even daarvoor zagen we een man met een mes steken.' Een van de twee was er volgens hem slechter aan toe dan de andere. 'Ik denk dat een van hen zwaargewond is, want die andere man kreeg het in z'n arm, dus ik denk dat het met hem wel goed komt. Maar bij die eerste betwijfel ik het.'

Ook een tweede getuige kreeg het incident van een afstand mee. 'Ik zag alleen dat een meneer een mes uit z'n arm haalde, het op de grond legde en om hulp schreeuwde', vertelt hij. 'Hij deed z'n shirt uit en toen kwamen mensen hem helpen.'

De aanleiding van de steekpartij wordt nog onderzocht.