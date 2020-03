Stijn (23) wil schitteren als scorende spits in G-team: "Deze is voor jou!"

RIJSENHOUT - Stijn woont met zijn ouders en broers in Rijsenhout en speelt G-voetbal. Het allerliefst staat hij in de spits om zoveel mogelijk doelpunten te maken. Hij staat centraal in deel 1 van de mini-serie Tikken Tikken Tikken over de G2 van voetbalvereniging KDO in De Kwakel.