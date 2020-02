Gestolen tas van straatkrantverkoper weer terrecht: "Afschuwelijk lullig"

HAARLEM - De tas van verkoper Mo is zonder geld teruggebracht, maar met een belangrijke brief van het IND.

Gisteren is de tas van straatkrantverkoper Mo gestolen terwijl hij kranten verkocht bij een Albert Heijn in Haarlem. Een ramp voor Mo, want in de tas zat een belangrijke brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) voor de aanvraag van zijn verblijfsvergunning. Mo wacht hier al 14 jaar op.

De tas is gelukkig vandaag gevonden. Oplettende buurtbewoners zagen de gedumpte tas in de buurt van de supermarkt liggen en hebben hem naar Mo gebracht. "Mo heeft gelijk het voorvak opengemaakt om te kijken of hij die brief had", vertelt Gwendelyn Luijk van het Straatjournaal, de krant die Mo verkoopt. "Hij was dolblij te weten dat de brief er nog was."

Mo zijn geld is wel uit de tas gestolen. Er wordt aangifte gedaan van diefstal.

Verblijfsvergunning

Voor het programma Mensenwerk interviewde NH Nieuws Mo in 2018. Hij hoopte in dat jaar zijn verblijfsvergunning te krijgen. Mo is te zien in het tweede gedeelte van de aflevering: