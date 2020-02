Gewonden na harde botsing tussen twee auto's in Amstelveen

Een getuige meldt dat een van de auto's het andere voertuig in de flank reed. Door de harde klap is er een grote ravage ontstaan. Het is niet bekend in wat voor een toestand de slachtoffers verkeren. Ze zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De kruising is tijdelijk afgesloten geweest voor het verkeer. De auto's zijn door een bergingsdienst weggesleept.