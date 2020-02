Ajax gaat voor halve finale KNVB-beker woensdag 4 maart naar FC Utrecht

Ajax rekende deze week in Arnhem met Vitesse af (0-3), terwijl FC Utrecht donderdagavond met 4-1 te sterk was voor eerste divisionist Go Ahead Eagles. Feyenoord klopte in de kwartfinales sc Heerenveen (0-1), terwijl AZ zich in eigen stadion liet verrassen door NAC Breda (1-3).

De KNVB laat op twitter weten op dit moment in te gaan op de problemen bij een mogelijke finale tussen Ajax en Feyenoord. Supporters van de Amsterdamse club zijn om veiligheidsredenen al jaren niet welkom bij de klassieker. De finale van de KNVB-beker staat voor zondag 19 april in de Rotterdamse Kuip geprogrammeerd.

