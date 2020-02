Iconische beeldengroep Nachtwacht op Rembrandtplein verdwenen

Een kunstwerk dat praktisch iedere Amsterdammer wel kent is niet meer. De beeldengroep van de Nachtwacht op het Rembrandtplein, geliefd en verguisd, is verdwenen. Sinds dinsdag staat het beeld van Rembrandt van Rijn zelf weer alleen op zijn sokkel.

De bronzen beelden werden op 20 december 2005 geplaatst op het Rembrandtplein. Het ging in totaal om 22 figuren van het schilderij de Nachtwacht.

De beelden zijn gemaakt door de Russische kunstenaars Mikhail Dronov en Alexander Taratynov. Het duo maakte de beelden van de Nachtwacht voor de herdenking van het 400e geboortejaar van Rembrandt. Voor de toerist waren ze een perfecte mogelijkheid tot een 'Amsterdamse' foto. Maar menig Mokummer wilde nog ze nog wel eens wegzetten als 'kitsch'. Ze verdwenen al eens eerder voor enkele jaren, maar keerden in 2012 weer terug.

Teleurstellend

Pleinmanager John Schraven laat weten dat ze er in de onderhandeling over de huur of aanschaf van de beeldengroep niet uitkwamen. De ondernemers op het plein vinden het volgens hem 'teleurstellend' dat de beelden weg zijn, maar de pleinmanager benadrukt dat alles in goed overleg met de kunstenaars is gebeurd. De beelden zullen volgens Schraven niet meer terugkeren.