NH Nieuws zoekt grootste Formule 1-fans van Noord-Holland, wie telt af naar Zandvoort?

ZANDVOORT - Nog een kleine drie maanden en dan moet het gaan gebeuren in Zandvoort. De eerste Formule 1-race sinds 35 jaar in het kustdorp. Meer dan 300.000 racefans zullen naar Zandvoort komen begin mei en NH Nieuws is op zoek naar de Max-fans die vanuit onze provincie naar het circuit zullen afreizen.