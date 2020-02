Amsterdamse politiechef: tijd voor nieuwe discussie over preventief fouilleren

AMSTERDAM - Het is tijd voor een nieuwe discussie over preventief fouilleren in Amsterdam. Dat zegt hoofdcommissaris Frank Paauw tegenover AT5 naar aanleiding van verschillende incidenten met steekwapens onder jongeren. "Er zit soms een dogma in de discussie dat preventief fouilleren - of überhaupt het handhaven van de norm op wapens - een-op-een overgaat in etnisch profileren."

De politie maakt zich grote zorgen over jongeren die zichzelf - soms uit angst - bewapenen met messen. Anderen deinzen er niet voor terug steekwapens in te zetten bij ruzies of berovingen. In september kwam een 18-jarige jongen om bij een steekpartij die wordt gelinkt aan de drillrap-scene. Nieuwe discussie "Ik hoef niet per se preventief te fouilleren. Maar ik wil wel dat we een nieuwe discussie voeren over handelingsrepertoire op straat, in scholen en op plekken waar die messen en wapens voorkomen. De pakkans moet worden vergroot om die messen uit de markt te halen", licht Paauw bij AT5 toe. De Amsterdamse korpschef haalt een jongerenwerker aan die hem recent vertelde dat er op dit moment twee dingen gebeuren op straat. "De 'slechte jongens' hebben al messen bij zich en de 'goede jongens' gaan zich bewapenen, omdat ze bang zijn voor die eerste groep." "Op die manier wordt het een soort hypothese die je zelf gaat invullen en ook waarheid wordt. Als iedereen messen gaat dragen wordt het wel erg onveilig. Die tendens - en daarom trek ik 'm ook iets breder dan alleen een waarneming van de politie - zien jongerenwerkers dus ook: jongeren van 11 jaar die met dit soort messen rondlopen om berovingen te plegen."

Quote "Wij zijn ervan overtuigd dat het scala van maatregelen omhoog moet" hoofdcommissaris frank paauw

Paauw zegt dat er op dit moment wordt gediscussieerd in de driehoek van politie, OM en de burgemeester. "Wij zijn ervan overtuigd dat het scala van maatregelen die wij nemen en nog zullen moeten nemen - om die messencultuur een halt toe te roepen - omhoog moet." De opstelling van Paauw is opvallend, omdat burgemeester Halsema begin september in de gemeenteraad aangaf niets te zien in preventief fouilleren in Zuidoost, omdat daarbij 'de kansen op negatieve gevolgen groot zijn'. 'Halsema niet afvallen' Paauw: "Ik ga mijn burgemeester hier niet afvallen, maar ik denk dat de discussie in Amsterdam deels gevoed wordt doordat de term "preventief fouilleren". Maar welke term je ook gebruikt: ik denk dat wij naar een verhoging moeten van de wijze waarop je de pakkans gaat vergroten om te zorgen dat je messen uit de maatschappelijke markt haalt."