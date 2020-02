Onderzoek naar verruiming van openingstijden Haarlemse horeca

HAARLEM - Haarlem gaat uitzoeken hoe de openingstijden van de horeca verruimd kan worden. Het is één van de maatregelen om het nachtleven bruisender te maken. Maar de gemeenteraad wil ook de rust van de binnenstadbewoners bewaken, zo bleek uit de discussie in de commissie gisteravond.

Hoe laat moet de kroeg dicht? Het is een terugkerend issue. In 2014 nog besloot Haarlem na lange discussies de sluitingstijden te handhaven op 4 uur in de ochtend, met uitzondering van een paar clubs die pas een uur laat dicht hoeven. En er zijn zogenaamde ‘tickets’ waarmee een uitbater verlenging tot 6 uur kan aanvragen.

Door middel van susteams, mede betaald door de horeca-ondernemers, kon de rust op straat gewaarborgd worden. Maar sinds een flink aantal uitbaters niet meer willen meebetalen, zijn die susteams verdwenen en is het volgens de binnenstadbewoners weer veel onrustiger.

Uit ervaringen in buurgemeenten zoals Haarlemmermeer, Velsen en Beverwijk blijkt dat het invoeren van zogenaamde venstertijden, met het sluiten van de kroeg om bijvoorbeeld 2 uur waarna er tot 7 uur gefeest kan worden, meer rust op straat geeft. Nachtbrakers gaan dan meer gespreid naar huis. En de gemeenteraad hoopt dan dat het nachtleven daarmee toch aantrekkelijker wordt.

Nachtwacht

Want het nachtelijke uitgaansleven in Haarlem heeft een nieuwe impuls nodig, zo vindt een groep Haarlemmers, die de Nachtwacht hebben opgericht. Dat is een samenwerking van 18 organisaties. NH Nieuws maakte hier de volgende reportage over.

