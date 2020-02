Extra pont bij Velsen nog zeker een week uit de vaart

VELSEN - De extra spitspont over het Noordzeekanaal tussen Velsen-Zuid en Velsen-Noord die al een paar dagen niet vaart, is nog een week niet inzetbaar. Dat heeft het GVB, de eigenaar van de pont, laten weten aan NH Nieuws.

Dat het nog dagen duurt voordat het probleem is verholpen, komt doordat het onderdeel dat nodig is voor de reparatie niet meer bestaat. Daarom heeft het GVB besloten dat onderdeel (een zogenaamde ossenkop van de stuurmachine) zelf te gaan lassen.

"Er is naarstig gezocht naar een vervangend onderdeel maar dat blijkt niet meer te bestaan. De ponten zijn oud", laat een woordvoerder weten aan NH Nieuws. Volgende week donderdag moet de veerpont weer inzetbaar zijn.

De extra spitspont is ingezet om het leed te verzachten dat het afsluiten van de sluisroute - de enige vaste verbinding over het kanaal - veroorzaakt. De sluisroute is nog minimaal vijftien maanden dicht vanwege de werkzaamheden aan de zeesluis. Van de extra pontverbinding - waarvoor de gemeente Velsen zich hard heeft gemaakt - wordt in de spits veelvuldig gebruikt, vooral door scholieren en personeel van Tata Steel.

Door het uitvallen van de pont vertrekt er momenteel overdag één pont per twintig minuten in plaats van elke tien minuten. Het GVB is van plan de veerponten, die al ruim 80 jaar oud zijn, te vervangen. De nieuwe ponten worden elektrisch. Wanneer ze in de vaart gaan, is nog niet bekend.