Drie nieuwe winnaars Westfries Ondernemersgala

HOORN - In schouwburg Het Park in Hoorn zijn vanavond de Westfriese Ondernemersprijzen uitgedeeld tijdens het Westfries Ondernemersgala. Ook dit jaar vielen er liefst drie prijzen te verdelen.

De WBG Runner Up prijs ging dit jaar naar bedrijf Oranje Buiten van Arnoud Ruiter. Oranje Buiten is een strandpaviljoen in Hoorn waar onder andere evenementen worden georganiseerd.

De Van Der Valk Publieksprijs ging naar een tweede winnaar uit Hoorn: Sportcentrum Hoorn van Frank Vlaar.

De laatste prijs, de Rabobank West-Friesland Méér Prijs, ging naar Plantenkwekerij Gitzels van William Gitzels.