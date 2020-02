KLM-Boeing richting Hong Kong maakt rechtsomkeert boven Wit-Rusland

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De passagiers worden op Schiphol opgevangen en zullen morgen alsnog op vluchten naar Hong Kong worden omgeboekt. De aard van het technische probleem is niet bekend gemaakt. Volgens de woordvoerster is de veiligheid voor de passagiers en de bemanning niet in het geding geweest.

Genoeg brandstof

Omdat er genoeg brandstof aan boord was om terug te kunnen keren naar Schiphol, is er niet gekozen om een tussenlanding te maken op een andere luchthaven. Zo kan de Boeing meteen door de technische dienst van KLM worden gerepareerd en kunnen de inzittenden naar huis of in hotels worden ondergebracht.

Het gebeurt vaker dat een toestel na urenlang vliegen terug naar de luchthaven van vertrek moet keren. In november draaide een Boeing 747-400 van KLM boven Canada om en zette weer koers richting Schiphol, omdat een vulkaan bij de eindbestemming in Mexico was uitgebarsten.

Ciara

Afgelopen zondag nog draaiden meerdere toestellen boven Schiphol weer om vanwege storm Ciara. Het bekendste geval daarvan is de Air Europa-vlucht die na drie tevergeefse landingspogingen terugkeerde naar Madrid. Aan boord raakte een aantal passagiers in paniek en gilde het uit. De Spaanse Boeing 787 Dreamliner landde zonder problemen weer op de Madrileense luchthaven Barajas.