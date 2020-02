IJmond Bijzondere dag in Beverwijk: koning en Keijzer 'winkelen' in de Breestraat

BEVERWIJK - 13 februari 2020 gaat voor de winkeliers van de Beverwijkse Breestraat de geschiedenis in als een historische dag, vooral voor Klaas Tegel en zijn vrouw Ratna. Hun kookwinkel bestaat al 127 jaar, maar koninklijk bezoek kregen ze nooit eerder.

"Heel bijzonder", zegt Klaas Tegel, die lange tijd niet op de hoogte was van de komst van de koning en staatssecretaris Mona Keijzer. Ze bezochten Beverwijk om te zien hoe de Breestraat is veranderd sinds de renovatie. Er is minder leegstand en ondernemers weten de weg naar de Breestraat weer te vinden. "Daar ben ik heel blij om", zegt Tegel, "maar met alleen een vernieuwde winkelstraat ben je er tegenwoordig niet als ondernemer. Je moet heel actief zijn om mensen in je winkel te krijgen. We geven allerlei demonstraties en doen veel aan social media."

NH Nieuws

Klaas en zijn vrouw Ratna doen vandaag zoveel mogelijk alsof het een gewone dag. Maar rond 14.00 uur bereikt de spanning een hoogtepunt. Beveiligers dienen zich aan, het is een voorbode van de komst van de koning en de staatssecretaris. De twee blijven ongeveer een kwartier binnen. Tegel krijg alle kans zijn verhaal te doen en vindt een luisterend oor bij de koning. "Hij had zich duidelijk goed ingelezen en was heel geïnteresseerd. Een geweldige gebeurtenis. Hier kunnen we wel even op teren."

De keuze van staatssecretaris Mona Keijzer om de koning mee te nemen naar Beverwijk is volgens haar heel logisch. De gemeente heeft goed beleid gevoerd in de strijd tegen leegstand van winkelpanden. "Hier was op een gegeven moment 25 procent leegstand in de winkels en met heel verstandig, slim beleid hebben ze dat terug weten te brengen naar 10 procent", aldus Keijzer.