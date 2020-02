Nieuwe foto's van Margot Frank geschonken aan Anne Frank Stichting

AMSTERDAM - De Anne Frank Stichting heeft dankzij een schenking twee nieuwe foto's van Margot Frank, de oudere zus van Anne Frank, gekregen. Op de foto staat Margot rechts in beeld.

"Dit is heel bijzonder", vertelt een woordvoerder van Stichting Anne Frank. De foto's zijn in de zomer van 1941 gemaakt door gymjuf en roeicoach Roos van Gelder. Het is de laatste zomer dat de dan 15-jarige Margot roeit.