Verkeersregelaar Marco werd tijdens zijn werk door een automobilist aangereden: "Ik ben woest"

Zijn werk zat er bijna op, nadat hij had als verkeersregelaar werd opgeroepen bij een ongeluk op de N247 bij Scharwoude. Plotseling reed er een auto langs de wegafzetting, die in eerste instantie wel stopte bij zijn stopteken. "Toen gaf meneer zodanig veel gas dat ik over zijn motorkap heen ging", beschrijft hij. "Je weet gewoon niet wat zo iemand bezielt om dat te doen."

Cornips is ontzettend boos, maar hoopt dat zijn verhaal en deze gebeurtenis de politiek bereikt. "Ik hoop dat ze gaan kijken of ze hier iets aan kunnen doen. Dit willen we niet, want een aanslag op iemand zijn leven is geen keuze waarvoor je geboren bent, volgens mij."