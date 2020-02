Half jaar cel en twee jaar rijontzegging voor Badhoevedorper die inreed op publiek 'Carbecue'

PURMEREND - Navgeet K., de 39-jarige man uit Badhoevedorp die ervan wordt verdacht ingereden te hebben op het publiek na afloop van een autoshow in Purmerend, heeft vandaag een half jaar cel tegen zich horen eisen.

Daarnaast eist het OM een rijontzegging van twee jaar met aftrek van de tijd dat het rijbewijs van de man al ingevorderd is geweest.

Evenement

Het ongeluk gebeurde op 25 augustus 2019. Na afloop van een barbecue, georganiseerd voor en door liefhebbers van sportieve auto's, raakte de auto van K. door nog onbekende reden van de weg. De auto kwam tot stilstand tegen een betonnen paaltje en raakte daarbij drie personen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht.

Op beelden is te zien dat K. met hoge snelheid aan kwam rijden. Hij was ten tijde van het ongeluk onder invloed van alcohol en was daarnaast ook nog eens beginnend bestuurder.

De rechtbank doet op 27 februari uitspraak.