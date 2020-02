Buurtwacht Kersenboogerd houdt hoop op meer aanmeldingen: "Willen eigenlijk 50 mensen"

HOORN - In de Hoornse wijk Kersenboogerd ervaren inwoners veel overlast en vandalisme. Inwoner Muriel Hartman deed een oproep voor het opstarten van een buurtwacht, maar kreeg tot nu toe maar 11 aanmeldingen binnen. "Maar we geven de moed nog niet op hoor", vertelt ze aan NH Nieuws.

Dat het al tijden hommeles is in de Hoornse wijk Kersenboogerd, lijkt bij de meeste mensen wel bekend te zijn. Daarom kwamen buurtbewoners Muriel Hartman en Ellen van der Knaap met het idee voor het oprichten van een buurtwacht, waarbij de buurt zelf overdag en 's nachts de wacht houdt op straat.

Muriel plaatste begin deze week een oproep op social media, maar het loopt nog niet storm met de aanmeldingen. "Er zijn ontzettend veel mensen die last hebben van het vandalisme en de overlast, maar ze melden zich niet allemaal aan." Volgende beide dames komt dit deels door het verlies van vertrouwen in 'het systeem'. "Mensen zien juist graag meer blauw op straat en willen camera's, maar er is niet genoeg politie beschikbaar."

Ook blijkt het nog best een drempel om je op te geven voor de buurtwacht. "Het is inderdaad een opoffering om 's nachts de straat op te moeten. En we hebben sterke grote mannen nodig, het liefst met honden. Ellen en ik zijn ook één van de elf mensen, maar ik zit in een rolstoel. Zo'n hond kan ik niet bijhouden."

50 mensen nodig

Toch blijft Muriel hoopvol gestemd. "Ik ga gewoon door met gesprekken voeren met de mensen hoor, en ze hopelijk enthousiasmeren. Het liefst willen we 50 mensen, want dan kunnen we ook overdag rondlopen. Ook dan gaat het vandalisme gewoon door."

Het streven van de dames is om de buurtwacht voor de zomervakantie volledig te hebben opgericht. "Dan is alle jeugd vrij en dan verwachten we nog meer overlast. Het blijft dan ook langer licht en ze hangen meer op straat. Het zou fijn zijn als we dan kunnen rondlopen."

Bekijk hier de reportage met Muriel en Ellen, over het oprichten van de buurtwacht: