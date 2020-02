Cao-gesprekken voor tuinzadenbranche opgeschort: "Hoog tijd voor blijk van waardering"

De laatste cao van de tuinzadenbranche liep af per 1 januari van dit jaar. Daarom was het tijd voor nieuwe onderhandelingen, en voor de werknemers en de FNV het moment om te strijden voor die loonsverhoging van 5%.

Maar de onderhandelingen gaan niet van een leien dakje. "Vergelijkbare branches hebben al die betere cao, maar hier blijven de werkgevers hangen op 2,25%. Dat is echt onder de maat. De zaadindustrie gaat erg goed maar de werknemers hebben niet het gevoel dat ze krijgen wat ze verdienen. Het is hoog tijd dat die blijk van waardering er komt", vertelt Brandenburg.

Onderhandelingen opgeschort

Inmiddels zijn er vijf onderhandelingsrondes geweest. "Dat is al diep teleurstellend, dat dit zo lang duurt en dat er geen resultaat is." Omdat de partijen er niet uitkomen heeft de FNV nu de onderhandelingen opgeschort. "Er is nu eerst een pauze ingelast, om te kijken of we er nog samen uit kunnen komen en we nader tot elkaar kunnen komen. We willen alle ambities wederom duidelijker formuleren en dit voor 1 april bespreken."