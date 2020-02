Twee carnavalsliedjes over veranderingen Wieringermeer: "Het gaat zo snel"

WIERINGERMEER - De afgelopen weken zijn in de kelders van de Cultuurschuur in Wieringerwerf twee nieuwe carnavalsliedjes geboren. Een stevige carnavalskraker en een gevoelig lied beschrijven op hun eigen manier de veranderingen waar het gebied mee te maken heeft.

Studiobaas en raadslid Alexander Bügel heeft voor de stevige variant gekozen met het lied 'Kop dicht, wees stil': "Ja, wij hebben de carnavaleske kant opgezocht, dat klopt. Het is gebaseerd op een Duits lied en we hebben even gekeken welke wethouder dit jaar aan de beurt was."

Het andere lied komt van Ton van Oers, rond deze tijd beter bekend als Prins Paljas. Hij schreef, samen met zijn zoon, een gevoelig lied speciaal voor het 66-jarig jubileum van carnavalsvereniging De Meerkoetelaars uit Middenmeer. Je zou het nummer zelfs weemoedig kunnen noemen: "Ja dat klopt wel. Dat zal het gevoel zijn dat ik toen had. Er verandert veel en het gaat soms wel wat snel."

Actuele aanleiding

Voor 'Kop dicht, wees stil' was de discussie over het Gebiedsplan Wieringemeer de actuele aanleiding. Al maanden wordt er gesproken over, waar in de regio, grond wordt aangewezen als mogelijke plaats voor datacenters of glastuinbouw. "Het leeft enorm in de gemeenschap dus daar kun je bij een carnavalslied gewoon niet omheen", zegt Bügel.

Voor de Prins zijn de drukke weken richting carnaval inmiddels aangebroken. "We gaan naar diverse scholen in de Wieringermeer. Dit jaar zijn we ook op een school in Medemblik geweest. Dit is een hele stapel tekeningen en daar kiezen de hofdames de mooiste uit, die krijgen een prijs."

Eigen jubileum

Prins Paljas viert ook zelf een jubileum. Van de 66 jaar dat De Meerkoetelaars bestaan, is hij 22 jaar lid. "Daarom heb ik mezelf ook Prins Paljas 1/3 genoemd. Kijk dat staat ook op mijn button." Morgen is de kaartverkoop van de feestavonden. Op 21 februari gaat het los in Middenmeer of Koetelburg, zoals het dorp nu heet. "Ik heb er ontzettend veel zin in!"