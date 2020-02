Alkmaarse buurtbewoners durven niet naar buiten door wel heel stilzittende leguaan

ALKMAAR - Wat doe je als er ineens een gigantische varaan op je container ligt? Een paar buren in Alkmaar schrokken zich een hoedje toen ze een gigantische beest in een tuin aantroffen.

De melders maakten zich zorgen over het dier, dat normaal alleen overleeft in tropische temperaturen. In de Facebookgroep 'Je bent Alkmaarder als...' lieten buurtbewoners daarnaast weten doodsbang te zijn voor het dier en de tuin niet meer in te durven.

Een vrijwilliger van de dierenambulance nam contact op met de dierenpolitie, die ging kijken bij het opgegeven adres. Daar bleek inderdaad een gigantisch leguaan-achtig beest op een tak te zitten. Specifiek: een varaan.

Politieagent Iris

Onverschrokken politieagente Iris besloot het dier van dichtbij te bekijken en kwam toen tot de conclusie dat hij wel héél stil zat. Al snel konden ze vaststellen dat het dier opgezet was en dat de buurtbewoners dus met een gerust hart de tuin in konden.

Wel vraagt de dierenambulance van Alkmaar de eigenaren om een bordje bij het beest te plaatsen, zodat buren en voorbijgangers niet bezorgd aan de bel hoeven te trekken bij de politie.