19-jarige Horinees aangehouden voor meerdere mishandelingen, waaronder van een taxichauffeur

HOORN - Een 19-jarige man uit Hoorn is gisteren aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht de twee geweldsincidenten te hebben gepleegd op de avond van 5 februari. Er werden toen eerst bewoners en daarna een taxichauffeur mishandeld.

Hij wordt ook verdacht betrokken te zijn bij een gewelddadige diefstal op 26 december en een mishandeling.

De geweldplegingen vorige week vonden in Hoorn amper tien minuten na elkaar plaats. Eerst belde de gewonde verdachte rond 20.00 uur aan bij een woning aan de Emmalaan. Hij had bloed aan zijn hand en vroeg om eerste hulp. Dit verleende de bewoonster, maar uiteindelijk mondde dit uit in een gevecht en daarbij verwondde de 19-jarige man de vrouw en een andere bewoner.